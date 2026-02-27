Родриго готов уйти из "Реала", чтобы не быть в тени Мбаппе и Винисиуса

Нападающий мадридского "Реала" Родриго может сменить команду из-за нежелания мириться со второстепенной ролью. Несмотря на статус в клубе, 25-летний форвард опасается, что в долгосрочной перспективе останется на вторых ролях после Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, неопределенность вокруг будущего бразильца спровоцировала настоящий трансферный ажиотаж. Главным претендентом на игрока в Серии А считается миланский "Интер", однако основная конкуренция развернется в Англии. За ситуацией внимательно следят "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", готовые предложить Родриго статус лидера атаки.

Также в борьбу за футболиста включился саудовский "Аль-Хиляль", который готов перебить любое финансовое предложение европейских грандов.

Ситуация осложняется тем, что контракт игрока действует до 2028 года, а сумма отступных прописана в размере 1 миллиарда евро (2 млрд манатов). Тем не менее, если сам Родриго настоит на уходе ради постоянной практики, "Реал" может пойти на переговоры, чтобы не держать в составе недовольного футболиста.