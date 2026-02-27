27 Февраля 2026
RU

Родриго готов уйти из "Реала", чтобы не быть в тени Мбаппе и Винисиуса

Мировой футбол
Новости
27 Февраля 2026 12:25
13
Родриго готов уйти из "Реала", чтобы не быть в тени Мбаппе и Винисиуса

Нападающий мадридского "Реала" Родриго может сменить команду из-за нежелания мириться со второстепенной ролью. Несмотря на статус в клубе, 25-летний форвард опасается, что в долгосрочной перспективе останется на вторых ролях после Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, неопределенность вокруг будущего бразильца спровоцировала настоящий трансферный ажиотаж. Главным претендентом на игрока в Серии А считается миланский "Интер", однако основная конкуренция развернется в Англии. За ситуацией внимательно следят "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм", готовые предложить Родриго статус лидера атаки.

Также в борьбу за футболиста включился саудовский "Аль-Хиляль", который готов перебить любое финансовое предложение европейских грандов.

Ситуация осложняется тем, что контракт игрока действует до 2028 года, а сумма отступных прописана в размере 1 миллиарда евро (2 млрд манатов). Тем не менее, если сам Родриго настоит на уходе ради постоянной практики, "Реал" может пойти на переговоры, чтобы не держать в составе недовольного футболиста.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Карабах" прояснил трансферный статус Алексея Кащука
12:51
Мировой футбол

"Карабах" прояснил трансферный статус Алексея Кащука

Ситуацию с возможным уходом игрока прокомментировал член правления клуба
Жеребьевка Лиги конференций: "Самсунспор" может встретиться с "Шахтером" в 1/8 финала
11:56
Мировой футбол

Жеребьевка Лиги конференций: "Самсунспор" может встретиться с "Шахтером" в 1/8 финала

Жеребьевка плей-офф начнется в 17:00 по бакинскому времени
Высшая лига Азербайджана по волейболу: сегодня пройдут матчи 15-го тура
11:41
Мировой футбол

Высшая лига Азербайджана по волейболу: сегодня пройдут матчи 15-го тура

"Национальная академия авиации" и UNEC примут соперников на своих площадках
Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" могут встретиться в 1/8 финала
11:33
Мировой футбол

Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" могут встретиться в 1/8 финала - ФОТО

"Ференцварош" и "Брага" имеют шансы сойтись в очном противостоянии
Деку: "Я участвую в проекте Лапорты, потому что верю в него"
11:17
Мировой футбол

Деку: "Я участвую в проекте Лапорты, потому что верю в него"

Спортивный директор Барселоны поддержал кандидата в президенты перед выборами
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала
11:02
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ФОТО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов