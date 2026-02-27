27 Февраля 2026
Защитник "Ноттингем Фореста" Мурильо в центре внимания "большой шестерки" АПЛ

27 Февраля 2026 15:06
Два топ-клуба английской Премьер-лиги по футболу — "Челси" и "Ливерпуль" — готовятся сделать официальные предложения 23-летнему центральному защитнику "Ноттингем Форест" Мурильо.

Как сообщает İdman.Biz, лондонский клуб ведет работу по приобретению игрока уже на протяжении года, тщательно подготавливая почву для сделки.

На данный момент "Челси" считается фаворитом в борьбе за защитника, однако ситуацию внимательно мониторят также "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Ожидается, что сумма трансфера превысит 60 миллионов фунтов стерлингов (138 миллионов манатов). Интерес к Мурильо проявляют и европейские гранды: сообщается о серьезной заинтересованности со стороны мюнхенской "Баварии" и мадридского "Реала".

Отметим, что уверенная игра бразильца в составе "Ноттингем Фореста" привлекла внимание скаутов ведущих команд мира еще в прошлом сезоне. Его способность читать игру и действовать в отборе делает его одним из самых востребованных центральных защитников на рынке.

