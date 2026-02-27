Гранды европейского футбола устроили охоту за тремя игроками "Генка"

Сразу 23 европейских футбольных клуба отправили своих представителей на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы между бельгийским "Генком" и загребским "Динамо" (3:3). Масштабный скаутский десант был сосредоточен на просмотре трех молодых талантов, выступающих в составе хозяев поля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на бельгийские СМИ, за игрой с трибун наблюдали делегаты таких грандов, как "ПСЖ", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", дортмундская "Боруссия" и "Наполи". В центре внимания селекционеров оказались 24-летний Закария Эль-Уахди, 21-летний Яймар Медина и 22-летний Матте Сметс.

Крупнейшие команды континента уже приступили к оценке трансферных перспектив футболистов. При этом 18-летний Константинос Каретсас, считающийся главным активом "Генка", пропустил встречу из-за повреждения и не смог продемонстрировать свои навыки перед рекордным количеством наблюдателей.

Напомним, что академия бельгийского клуба регулярно поставляет игроков в топ-чемпионаты, являясь отправной точкой для карьеры многих мировых звезд.