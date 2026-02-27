27 Февраля 2026
RU

Жесткие условия контракта мешают Виктору Осимхену перейти в "Ювентус"

Мировой футбол
Новости
27 Февраля 2026 17:02
17
Жесткие условия контракта мешают Виктору Осимхену перейти в "Ювентус"

Нападающий стамбульского "Галатасарая" Виктор Осимхен, выступающий за турецкий клуб на правах аренды, мечтает о переходе в туринский "Ювентус". Однако реализация желания нигерийского форварда находится под угрозой срыва из-за жестких финансовых условий его контракта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в соглашении игрока с "Наполи" прописан специальный пункт, блокирующий прямой переход в любой клуб Серии А. Если "Ювентус" решит выкупить футболиста напрямую у неаполитанцев, он обязан будет выплатить компенсацию "Галатасараю" в размере 70 миллионов евро (140 миллионов манатов).

Эта сумма делает трансфер экономически невыгодным для туринского клуба, который и так испытывает ограничения в трансферном бюджете. Согласно условиям договора, размер компенсации снизится до 50 миллионов евро (100 миллионов манатов) только в следующем году, но даже эта сумма остается существенным препятствием для сделки.

Отметим, что "Ювентус" рассматривал Осимхена как приоритетную цель для усиления атаки еще в летнее трансферное окно, однако финансовые барьеры вынудили руководство отложить переговоры. В текущем сезоне нигериец демонстрирует высокую результативность в чемпионате Турции, забив 12 голов в 18 матчах, что лишь подогревает интерес к нему со стороны европейских топ-клубов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Барселона" рассматривает Мармуша как альтернативу Альваресу
17:34
Мировой футбол

"Барселона" рассматривает Мармуша как альтернативу Альваресу

Каталонцы ищут варианты усиления атаки, пока "Атлетико" требует 150 миллионов евро за аргентинца
Жеребьевка Лиги конференций: "Самсунспор" встретится с "Райо Вальекано" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
17:17
Мировой футбол

Жеребьевка Лиги конференций: "Самсунспор" встретится с "Райо Вальекано" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Определились все пары следующего раунда плей-офф
Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" встретятся в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
16:23
Мировой футбол

Жеребьевка Лиги Европы: "жертвы" "Карабаха" встретятся в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

"Ференцварош" и "Брага" вылетали от агдамцев, а теперь сошлись в очном противостоянии
Душан Влахович отказался продлевать контракт с "Ювентусом"
16:06
Мировой футбол

Душан Влахович отказался продлевать контракт с "Ювентусом"

Сербский нападающий готов стать свободным агентом летом, несмотря на интерес со стороны топ-клубов Европы
"Арсенал" вышел в лидеры гонки за автора покера в ворота "Карабаха"
15:51
Мировой футбол

"Арсенал" вышел в лидеры гонки за автора покера в ворота "Карабаха"

Лондонцы опережают "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" в борьбе за Энтони Гордона
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
25 Февраля 18:12
Дзюдо

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Тренер национальной сборной по дзюдо о немецком прагматизме, бакинских ужинах и проблемах с дисциплиной