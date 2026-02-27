Жесткие условия контракта мешают Виктору Осимхену перейти в "Ювентус"

Нападающий стамбульского "Галатасарая" Виктор Осимхен, выступающий за турецкий клуб на правах аренды, мечтает о переходе в туринский "Ювентус". Однако реализация желания нигерийского форварда находится под угрозой срыва из-за жестких финансовых условий его контракта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, в соглашении игрока с "Наполи" прописан специальный пункт, блокирующий прямой переход в любой клуб Серии А. Если "Ювентус" решит выкупить футболиста напрямую у неаполитанцев, он обязан будет выплатить компенсацию "Галатасараю" в размере 70 миллионов евро (140 миллионов манатов).

Эта сумма делает трансфер экономически невыгодным для туринского клуба, который и так испытывает ограничения в трансферном бюджете. Согласно условиям договора, размер компенсации снизится до 50 миллионов евро (100 миллионов манатов) только в следующем году, но даже эта сумма остается существенным препятствием для сделки.

Отметим, что "Ювентус" рассматривал Осимхена как приоритетную цель для усиления атаки еще в летнее трансферное окно, однако финансовые барьеры вынудили руководство отложить переговоры. В текущем сезоне нигериец демонстрирует высокую результативность в чемпионате Турции, забив 12 голов в 18 матчах, что лишь подогревает интерес к нему со стороны европейских топ-клубов.