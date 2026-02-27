Историческое противостояние: о чем говорят личные встречи "Галатасарая" с "Ливерпулем"? — ОБЗОР İDMAN.BİZ

Чемпион Турции футбольный клуб "Галатасарай" встретится с одним из самых амбициозных частников плей-офф — английским "Ливерпулем".

Как сообщает İdman.Biz, "желто-красные" под руководством Окана Бурука вышли в этот раунд в результате драматичной борьбы. Встретившись в раунде плей-офф (стыковых матчах) с итальянским гигантом "Ювентусом", стамбульский представитель шокировал Европу, победив с общим счетом 7:5 (5:2 дома, 2:3 в гостях). "Ливерпуль" же обеспечил себе прямой выход в 1/8 финала, завершив этап Лиги в первой восьмерке.

Статистика на стороне "Галатасарая"

Соперничество этих двух клубов на европейской арене всегда отличалось особым напряжением. На данный момент команды встречались в официальных турнирах пять раз, и в общей статистике преимущество на стороне стамбульского коллектива:

20 февраля 2002 (ЛЧ): "Ливерпуль" 0:0 "Галатасарай"

26 февраля 2002 (ЛЧ): "Галатасарай" 1:1 "Ливерпуль"

27 сентября 2006 (ЛЧ): "Ливерпуль" 3:2 "Галатасарай"

5 декабря 2006 (ЛЧ): "Галатасарай" 3:2 "Ливерпуль"

30 сентября 2025 (ЛЧ, этап Лиги): "Галатасарай" 1:0 "Ливерпуль"

В пяти проведенных матчах "Галатасарай" одержал две победы, "Ливерпуль" — одну, а две встречи завершились вничью. По разнице мячей "желто-красные" также впереди — 7:6.

Первое испытание на "Рамс Парк"

Согласно результатам жеребьевки, первый матч 1/8 финала состоится в Стамбуле на стадионе "Рамс Парк". В игре, запланированной на 11 марта, "желто-красные" постараются добиться преимущества при поддержке своих фанатов. Достижение благоприятного результата перед ответным матчем на "Энфилде" 18 марта имеет жизненно важное значение для представителя Турции.

"Ливерпуль" под руководством Арне Слота считается одним из главных фаворитов нынешней Лиги чемпионов. Хотя английский клуб с составом стоимостью 1 миллиард евро (2 миллиарда манатов) обладает техническим превосходством, боевой состав "Галатасарая" стоимостью 336 миллионов евро (672 миллиона манатов) и его атакующий потенциал обещают сюрпризы.

Анализ формы и влияния на игру лидеров команд:

Виктор Осимхен: "Наконечник" стамбульского шока

Нигерийский форвард стал главной причиной того, что "Галатасарай" прошел "Ювентус". Осимхен сейчас находится на пике своей физической формы. В системе Окана Бурука он выполняет роль классического "таргетмена", который не только завершает атаки, но и выигрывает практически весь верх. Его гол в сентябрьском матче против "Ливерпуля" (1:0) доказал, что оборона Арне Слота уязвима перед его скоростными рывками за спину.

Мохаммед Салах: "Архитектор" атак Мерсисайда

Несмотря на возраст, Салах остается самым опасным игроком "Ливерпуля". В этом сезоне Арне Слот немного изменил его роль: египтянин стал чаще опускаться глубже и выполнять функции плеймейкера, о чем свидетельствуют его 11 результативных передач. Его опыт в матчах на вылет — колоссальный козырь для англичан. Салах — мастер игры в ограниченном пространстве, что будет критически важно на "Рамс Парк", где защита турок обычно играет очень плотно.