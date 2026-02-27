27 Февраля 2026
RU

Клуб из Казахстана выставлен на продажу по цене смартфона

Мировой футбол
Новости
27 Февраля 2026 14:39
9
Клуб из Казахстана выставлен на продажу по цене смартфона

Профессиональный футбольный клуб "Туран" из Казахстана выставлен на электронный аукцион. Организаторы торгов установили символическую стартовую цену за команду, которая оказалась сопоставима со стоимостью современного смартфона.

Как сообщает İdman.Biz, начальная цена клуба составляет 1, 54 млн тенге (3600 манатов) . Для участия в торгах, запланированных на 3 марта, претенденты обязаны внести гарантийный взнос в размере 315 долларов (535 манатов).

Согласно данным отчетности, в штате клуба числится 14 сотрудников, а общая стоимость активов оценена всего в 1066 долларов (1800 манатов). Столь низкая цена продажи объясняется катастрофическим финансовым положением команды. Отчеты "Турана" за последние два года фиксируют серьезные убытки. Только по итогам 2024 года клуб потерял 258,344 млн тенге (875 тысяч манатов).

Отметим, что несмотря на символическую стоимость покупки, новый владелец столкнется с необходимостью покрытия всех существующих долгов клуба. Кроме того, для обеспечения дальнейшей деятельности команды потребуются многомиллионные инвестиции в ближайшие сезоны. Фактически покупатель приобретает не активы, а обязательства по спасению банкротящейся структуры.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Возвращение Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" полностью исключено
14:24
Мировой футбол

Возвращение Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" полностью исключено

Инсайдер Бен Джейкобс опроверг слухи о возможном трансфере камерунского вратаря из "Трабзонспора"

Джони Монтьель: "Мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятыми головами"
13:50
Мировой футбол

Джони Монтьель: "Мы покидаем Лигу чемпионов с высоко поднятыми головами"

Полузащитник "Карабаха" подвел итоги выступления команды в главном еврокубке

Суд вынес решение по делу Виссама Бен-Йеддера
13:35
Мировой футбол

Суд вынес решение по делу Виссама Бен-Йеддера

В марте 2025 года футболиста обвинили в участии в групповом изнасиловании женщины
"Карабах" прояснил трансферный статус Алексея Кащука
12:51
Мировой футбол

"Карабах" прояснил трансферный статус Алексея Кащука

Ситуацию с возможным уходом игрока прокомментировал член правления клуба
Родриго готов уйти из "Реала", чтобы не быть в тени Мбаппе и Винисиуса
12:25
Мировой футбол

Родриго готов уйти из "Реала", чтобы не быть в тени Мбаппе и Винисиуса

На звездного бразильца претендуют "Интер", "Аль-Хиляль" и три топ-клуба АПЛ
Жеребьевка Лиги конференций: "Самсунспор" может встретиться с "Шахтером" в 1/8 финала
11:56
Мировой футбол

Жеребьевка Лиги конференций: "Самсунспор" может встретиться с "Шахтером" в 1/8 финала

Жеребьевка плей-офф начнется в 17:00 по бакинскому времени

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов