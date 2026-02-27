Клуб из Казахстана выставлен на продажу по цене смартфона

Профессиональный футбольный клуб "Туран" из Казахстана выставлен на электронный аукцион. Организаторы торгов установили символическую стартовую цену за команду, которая оказалась сопоставима со стоимостью современного смартфона.

Как сообщает İdman.Biz, начальная цена клуба составляет 1, 54 млн тенге (3600 манатов) . Для участия в торгах, запланированных на 3 марта, претенденты обязаны внести гарантийный взнос в размере 315 долларов (535 манатов).

Согласно данным отчетности, в штате клуба числится 14 сотрудников, а общая стоимость активов оценена всего в 1066 долларов (1800 манатов). Столь низкая цена продажи объясняется катастрофическим финансовым положением команды. Отчеты "Турана" за последние два года фиксируют серьезные убытки. Только по итогам 2024 года клуб потерял 258,344 млн тенге (875 тысяч манатов).

Отметим, что несмотря на символическую стоимость покупки, новый владелец столкнется с необходимостью покрытия всех существующих долгов клуба. Кроме того, для обеспечения дальнейшей деятельности команды потребуются многомиллионные инвестиции в ближайшие сезоны. Фактически покупатель приобретает не активы, а обязательства по спасению банкротящейся структуры.