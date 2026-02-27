Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

Пресс-служба УЕФА на официальном сайте опубликовала точные даты и время начала матчей 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026. Жеребьевка указанной стадии состоялась сегодня, 27 февраля.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на УЕФА, первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в следующие даты (время бакинское):

10 марта, 21:45. "Галатасарай" - "Ливерпуль".

10 марта, 23:59. "Аталанта" - "Бавария".

10 марта, 23:59. "Атлетико" Мадрид - "Тоттенхэм".

10 марта, 23:59. "Ньюкасл Юнайтед" - "Барселона".

11 марта, 21:45. "Байер" - "Арсенал".

11 марта, 23:59. "Буде-Глимт" - "Спортинг".

11 марта, 23:59. "ПСЖ" - "Челси".

11 марта, 23:59. "Реал" Мадрид - "Манчестер Сити".

Ответные матчи 1/8 финала состоятся:

17 марта, 21:45. "Спортинг" - "Буде-Глимт".

17 марта, 23:59. "Арсенал" - "Байер".

17 марта, 23:59. "Челси" - "ПСЖ".

17 марта, 23:59. "Манчестер Сити" - "Реал" Мадрид.

18 марта, 21:45. "Барселона" - "Ньюкасл Юнайтед".

18 марта, 23:59. "Бавария" - "Аталанта".

18 марта, 23:59. "Ливерпуль" - "Галатасарай".

18 марта, 23:59. "Тоттенхэм" - "Атлетико" Мадрид.

Финал турнира пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.