"Галатасараю" грозит крупный штраф при продаже Осимхена в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к нападающему "Галатасарая" Виктору Осимхену, однако возможный трансфер может обойтись турецкому клубу в значительную сумму.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, при продаже Осимхена из "Наполи" в "Галатасарай" прошлым летом в соглашение были включены специальные условия. В случае перехода игрока в любой клуб Серии А предусмотрены серьезные штрафные санкции.

Если "Галатасарай" продаст нигерийского форварда в "Ювентус" или другую итальянскую команду в течение первого года, сумма штрафа составит 70 миллионов евро. Во второй год санкция снизится до 50 миллионов евро. Данное условие будет действовать до 1 сентября 2027 года.

При этом турецкий клуб уже заплатил за трансфер Осимхена 75 миллионов евро, а "Наполи" также получит 10 процентов от суммы следующей продажи игрока.