Полузащитник "Реала" может пропустить чемпионат мира

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем рискует не поехать на предстоящий чемпионат мира в составе сборной Англии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на MatchDay Central, 22-летний хавбек вновь выбыл из строя из-за серьезной травмы, и его перспективы в национальной команде остаются неопределенными. Главный тренер англичан Томас Тухель может не включить Беллингема в заявку на турнир, который пройдет с июня по июль в США, Канаде и Мексике.

Отмечается, что немецкий специалист намерен взять на мундиаль только футболистов, находящихся в оптимальной физической форме, вне зависимости от их статуса и авторитета.