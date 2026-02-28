Чудо-гол пяткой принес "Аугсбургу" победу над "Кельном"

В стартовом матче 24-го тура чемпионата Германии "Аугсбург" на своем поле обыграл "Кельн" со счетом 2:0.

Как сообщает İdman.Biz, встреча не изобиловала опасными моментами, и первыми могли отличиться гости. После подачи углового Эрик Мартель пробил головой, однако мяч угодил в перекладину.

Решающим эпизодом стал момент на 55-й минуте. Ноакай Бэнкс доставил мяч в штрафную, где Родриго Рибейру эффектным ударом пяткой отправил его в сетку ворот - 1:0. Уже в компенсированное время, на шестой добавленной минуте, Алексис Клод-Морис завершил контратаку, установив окончательный счет - 2:0.

После этой победы "Аугсбург" занимает девятое место в турнирной таблице, тогда как "Кельн" располагается на 12-й позиции.