"Ланс" и "Страсбург" поделили очки в 24-м туре Лиги 1

В 24-м туре чемпионата Франции "Страсбург" на своем поле сыграл вничью с "Лансом" - 1:1.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Мено" в Страсбурге, а главным арбитром поединка был Клеман Тюрпен. Счет в матче открыли хозяева: на 18-й минуте отличился Хоакин Паничелли.

Во втором тайме "Ланс" сумел восстановить равновесие - на 62-й минуте мяч в сетку отправил Мамаду Сангаре. Спустя три минуты защитник "Страсбурга" Маланг Сарр поразил ворота соперника, однако после вмешательства VAR гол был отменен.

После 24 туров "Ланс" набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Страсбург" продолжает борьбу в середине таблицы.