"Леванте" вырвал победу у "Алавеса" в концовке - ВИДЕО

Матчем "Леванте" - "Алавес" стартовал 26-й тур чемпионата Испании. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Как сообщает İdman.Biz, в первом тайме команды обменялись опасными моментами. В начале игры Карлос Альварес после прострела Пако Кортеса пробил мимо ворот. Голкипер "Леванте" отметился несколькими сейвами после ударов Пабло Ибаньеса и Антонио Бланко. Во втором тайме Альварес попал в штангу, а вратари продолжили выручать свои команды после опасных атак.

Развязка наступила в самой концовке. На 89-й минуте Карлос Эспи после удара головой и рикошета открыл счет - 1:0. Уже в компенсированное время, на 90+7-й минуте, он же дальним ударом оформил дубль и установил окончательный результат - 2:0.

"Леванте" прервал серию из четырех поражений, однако по-прежнему занимает предпоследнее место в таблице. "Алавес" располагается на 14-й позиции.