"Астон Вилла" уступила последней команде АПЛ - ВИДЕО

В 28-м туре английской Премьер-лиги "Вулверхэмптон" на своем поле обыграл "Астон Виллу" со счетом 2:0.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла на стадионе "Молине", а главным арбитром матча был Крэйг Поусон. Счет был открыт на 61-й минуте, когда отличился полузащитник хозяев Жоао Гомес. В компенсированное время, на 90+8-й минуте, Родригу Гомеш установил окончательный результат.

Несмотря на поражение, "Астон Вилла" с 51 очком продолжает занимать третье место в турнирной таблице. "Вулверхэмптон", набравший 13 баллов, остается на последней, 20-й позиции.

В следующем туре 4 марта "Астон Вилла" сыграет с "Челси", а "Вулверхэмптон" 3 марта встретится с "Ливерпулем".