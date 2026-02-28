28 Февраля 2026
RU

Два клуба готовы забрать полузащитника у "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
28 Февраля 2026 01:31
9
Два клуба готовы забрать полузащитника у "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Маунт может сменить клуб по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, интерес к 27-летнему англичанину проявляют "Астон Вилла" и "Фулхэм". Футболист регулярно сталкивается с травмами, из-за чего его положение в команде остается нестабильным.

При этом отмечается, что "Манчестер Юнайтед" вряд ли расстанется с хавбеком предстоящим летом, если сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Маунта составляет 32 миллиона евро. В 2023 году манкунианцы заплатили за его переход из "Челси" около 68 миллионов евро.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Чудо-гол пяткой принес "Аугсбургу" победу над "Кельном"
01:42
Мировой футбол

Чудо-гол пяткой принес "Аугсбургу" победу над "Кельном"

Команда поднялась на девятое место в Бундеслиге

"Тоттенхэм" намерен перехватить восходящую звезду у топ-клубов
01:15
Мировой футбол

"Тоттенхэм" намерен перехватить восходящую звезду у топ-клубов

На 19-летнего Саида эль-Мала претендуют топ-клубы Европы
В "Атлетико" опровергли информацию об уходе Гризманна
00:59
Мировой футбол

В "Атлетико" опровергли информацию об уходе Гризманна

Алемани назвал слухи о трансфере спекуляциями
Полузащитник "Реала" может пропустить чемпионат мира
00:30
Мировой футбол

Полузащитник "Реала" может пропустить чемпионат мира

Тухель готов отказаться от хавбека при проблемах с формой

"Ливерпуль" интересуется вингером "Палмейраса"
00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" интересуется вингером "Палмейраса"

Английский клуб может оформить трансфер летом
"Башакшехир" и "Трабзонспор" начали тур с побед
27 Февраля 23:59
Мировой футбол

"Башакшехир" и "Трабзонспор" начали тур с побед

Стартовал 24-й тур чемпионата Турции

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
25 Февраля 18:12
Дзюдо

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Тренер национальной сборной по дзюдо о немецком прагматизме, бакинских ужинах и проблемах с дисциплиной