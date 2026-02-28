Два клуба готовы забрать полузащитника у "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Маунт может сменить клуб по окончании сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Football Insider, интерес к 27-летнему англичанину проявляют "Астон Вилла" и "Фулхэм". Футболист регулярно сталкивается с травмами, из-за чего его положение в команде остается нестабильным.

При этом отмечается, что "Манчестер Юнайтед" вряд ли расстанется с хавбеком предстоящим летом, если сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Маунта составляет 32 миллиона евро. В 2023 году манкунианцы заплатили за его переход из "Челси" около 68 миллионов евро.