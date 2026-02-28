"Парма" спаслась в матче с "Кальяри"

В первом матче 27-го тура чемпионата Италии "Парма" сыграла вничью с "Кальяри" - 1:1.

Как сообщает İdman.Biz, встреча прошла в равной борьбе, хотя гости чуть лучше контролировали мяч. Обе команды создавали опасные моменты, однако счет был открыт лишь во втором тайме. На 63-й минуте Майкл Фолоруншо точным ударом из-за пределов штрафной вывел "Кальяри" вперед - 0:1.

Хозяева сумели отыграться спустя 20 минут. Гаэтано Ористанио поразил ворота соперника и установил окончательный счет - 1:1.

После этой ничьей "Парма" занимает 11-е место в турнирной таблице, а "Кальяри" располагается на 13-й позиции.