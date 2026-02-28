28 Февраля 2026
"Тоттенхэм" намерен перехватить восходящую звезду у топ-клубов

28 Февраля 2026 01:15
12
Лондонский футбольный клуб "Тоттенхэм" намерен побороться за подписание вингера "Кельна" Саида эль-Мала.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Экрема Конура, "шпоры" уже начали работу над трансфером 19-летнего футболиста. Однако конкуренция за перспективного немца будет крайне высокой. Интерес к игроку также проявляют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Брайтон", "Барселона", "ПСЖ", "Бавария" и "Интер".

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость эль-Мала составляет 40 миллионов евро. Его контракт с "Кельном" рассчитан до 2030 года. В текущем сезоне Бундеслиги молодой вингер забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи в 23 матчах.

İdman.Biz
