"Ливерпуль" интересуется вингером "Палмейраса"

Вингер бразильского "Палмейраса" Аллан может продолжить карьеру в "Ливерпуле" по окончании текущего сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на инсайдера Экрема Конура, английский гранд проявляет интерес к 21-летнему футболисту. "Палмейрас" готов рассмотреть продажу игрока предстоящим летом, однако только за внушительную сумму. Руководство бразильского клуба не намерено спешить с трансфером, рассчитывая, что стоимость перспективного вингера может вырасти.

По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Аллана составляет 10 миллионов евро. Его контракт с "Палмейрасом" действует до конца 2029 года. В нынешнем сезоне правый вингер забил три мяча в 12 матчах.