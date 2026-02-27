27 Февраля 2026
RU

"Реал" и "Манчестер Сити" установили рекорд по встречам в плей-офф ЛЧ

27 Февраля 2026 20:24
Футбольные клубы мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити" сыграют друг с другом в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Joe, команды встретятся в плей-офф турнира пятый раз подряд, что стало рекордом в истории Лиги чемпионов. Первый матч противостояния состоится 10 марта в Мадриде.

История последних лет подтверждает принципиальность этой дуэли. В 2022 году в полуфинале сильнее оказался "Реал" (3:4, 3:1), год спустя на той же стадии победил "Манчестер Сити" (1:1, 4:0). В 2024 году в четвертьфинале дальше прошли испанцы (3:3, 1:1, по пенальти 4:3), а в 2025-м в стыковом раунде успех вновь сопутствовал мадридцам (3:2, 3:1).

Первые матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша пройдут 10-11 марта, ответные встречи состоятся 17-18 марта. Финал турнира запланирован на 30 мая 2026 года и пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

