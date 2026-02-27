Грузинский нападающий признан игроком месяца в Ла Лиге

Грузинский нападающий "Вильярреала" Жорж Микаутадзе признан лучшим игроком февраля в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительном месяце зимы форвард принял участие в четырех матчах Ла Лиги - против "Эспаньола", "Хетафе", "Леванте" и "Валенсии". В игре с "Эспаньолом" он отметился голом и результативной передачей, затем забил в матчах с "Хетафе" и "Леванте", и лишь во встрече с "Валенсией" не сумел отличиться результативными действиями.

В феврале "Вильярреал" одержал три победы при одном поражении, а вклад Микаутадзе стал ключевым в успешной серии команды.