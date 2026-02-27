28 Февраля 2026
RU

Грузинский нападающий признан игроком месяца в Ла Лиге

Мировой футбол
Новости
27 Февраля 2026 23:09
28
Грузинский нападающий признан игроком месяца в Ла Лиге

Грузинский нападающий "Вильярреала" Жорж Микаутадзе признан лучшим игроком февраля в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz, в заключительном месяце зимы форвард принял участие в четырех матчах Ла Лиги - против "Эспаньола", "Хетафе", "Леванте" и "Валенсии". В игре с "Эспаньолом" он отметился голом и результативной передачей, затем забил в матчах с "Хетафе" и "Леванте", и лишь во встрече с "Валенсией" не сумел отличиться результативными действиями.

В феврале "Вильярреал" одержал три победы при одном поражении, а вклад Микаутадзе стал ключевым в успешной серии команды.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Ливерпуль" интересуется вингером "Палмейраса"
00:15
Мировой футбол

"Ливерпуль" интересуется вингером "Палмейраса"

Английский клуб может оформить трансфер летом
"Башакшехир" и "Трабзонспор" начали тур с побед
27 Февраля 23:59
Мировой футбол

"Башакшехир" и "Трабзонспор" начали тур с побед

Стартовал 24-й тур чемпионата Турции
"Галатасараю" грозит крупный штраф при продаже Осимхена в "Ювентус"
27 Февраля 22:34
Мировой футбол

"Галатасараю" грозит крупный штраф при продаже Осимхена в "Ювентус"

В контракте форварда предусмотрены санкции за переход в клуб Серии А

Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов 1/8 финала Лиги чемпионов
27 Февраля 21:08
Мировой футбол

Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов 1/8 финала Лиги чемпионов

Модель прогнозирует вылет действующего чемпиона "ПСЖ"
"Реал" и "Манчестер Сити" установили рекорд по встречам в плей-офф ЛЧ
27 Февраля 20:24
Мировой футбол

"Реал" и "Манчестер Сити" установили рекорд по встречам в плей-офф ЛЧ

Гранды сойдутся в пятом подряд розыгрыше стадии на вылет

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
25 Февраля 18:12
Дзюдо

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Тренер национальной сборной по дзюдо о немецком прагматизме, бакинских ужинах и проблемах с дисциплиной