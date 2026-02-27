Суперкомпьютер Opta назвал фаворитов 1/8 финала Лиги чемпионов

Суперкомпьютер Opta представил прогноз на исход противостояний 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2025/2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta Analyst, аналитическая модель определила фаворитов в каждой паре стадии на вылет. По расчетам суперкомпьютера, в четвертьфинал должны выйти "Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Бавария", "Барселона", "Атлетико" Мадрид, "Спортинг" и "Арсенал".

Отмечается, что модель прогнозирует вылет действующего победителя турнира "ПСЖ" уже на стадии 1/8 финала.

Первые матчи этой стадии пройдут 10-11 марта, ответные встречи состоятся 17-18 марта. Финал Лиги чемпионов запланирован на 30 мая 2026 года и пройдет на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.