Турнир Большого шлема: определены соперники азербайджанских дзюдоистов

В Ташкенте (Узбекистан) состоялась жеребьевка турнира Большого шлема.
Как сообщает İdman.Biz, по ее итогам определились первые соперники азербайджанских спортсменов. В соревнованиях, входящих в программу мирового тура по дзюдо, Азербайджан будет представлен 18 дзюдоистами (12 мужчин и 6 женщин) в 12 весовых категориях.
Мужчины
60 кг:
Ахмед Юсифов - Самариддин Кучкаров (Узбекистан);
Балабей Агаев - Бахром Ботуров (Узбекистан)
66 кг:
Низами Имранов - Минхао Чжан (Китай);
Туран Байрамов - Матан Коколаев (Израиль)
73 кг:
Кямран Сулейманов - Сюсуке Учимура (Япония);
Хидаят Гейдаров - Арун Кумар (Индия)
81 кг:
Омар Раджабли - Адриан Сулка (Румыния)
90 кг:
Мурад Фатиев - Влад Вишан (Румыния)
100 кг:
Аждар Багиров - Эрназар Сарсенбаев (Узбекистан);
Зелим Коцоев - победитель пары Торнике Поладишвили (Грузия) / Бахтовар Бобохонов (Таджикистан)
+100 кг:
Джамал Гамзатханов - Ритик Кумар (Индия);
Кянан Насибов - победитель пары Гела Заалишвили (Грузия) / Исломбек Равшанкулов (Узбекистан)
Женщины
48 кг:
Кенуль Алиева - Севинч Муродова (Узбекистан);
Шафак Гамидова - Венна Чжуан (Китай)
52 кг:
Лейла Алиева - Лилия Нугаева (Россия)
63 кг:
Фидан Ализаде - Севинч Исокова (Узбекистан)
70 кг:
Судаба Агаева - Камила Бадурова (Россия)
+78 кг:
Мадина Кайсинова - Умида Нигматова (Узбекистан)
В турнире примут участие спортсмены из 39 стран, всего 370 участников. Соревнования пройдут с 27 февраля по 1 марта.