26 Февраля 2026
RU

Турнир Большого шлема: определены соперники азербайджанских дзюдоистов

Дзюдо
Новости
26 Февраля 2026 19:22
14
В Ташкенте (Узбекистан) состоялась жеребьевка турнира Большого шлема.

Как сообщает İdman.Biz, по ее итогам определились первые соперники азербайджанских спортсменов. В соревнованиях, входящих в программу мирового тура по дзюдо, Азербайджан будет представлен 18 дзюдоистами (12 мужчин и 6 женщин) в 12 весовых категориях.

Мужчины

60 кг:

Ахмед Юсифов - Самариддин Кучкаров (Узбекистан);

Балабей Агаев - Бахром Ботуров (Узбекистан)

66 кг:

Низами Имранов - Минхао Чжан (Китай);

Туран Байрамов - Матан Коколаев (Израиль)

73 кг:

Кямран Сулейманов - Сюсуке Учимура (Япония);

Хидаят Гейдаров - Арун Кумар (Индия)

81 кг:

Омар Раджабли - Адриан Сулка (Румыния)

90 кг:

Мурад Фатиев - Влад Вишан (Румыния)

100 кг:

Аждар Багиров - Эрназар Сарсенбаев (Узбекистан);

Зелим Коцоев - победитель пары Торнике Поладишвили (Грузия) / Бахтовар Бобохонов (Таджикистан)

+100 кг:

Джамал Гамзатханов - Ритик Кумар (Индия);

Кянан Насибов - победитель пары Гела Заалишвили (Грузия) / Исломбек Равшанкулов (Узбекистан)

Женщины

48 кг:

Кенуль Алиева - Севинч Муродова (Узбекистан);

Шафак Гамидова - Венна Чжуан (Китай)

52 кг:

Лейла Алиева - Лилия Нугаева (Россия)

63 кг:

Фидан Ализаде - Севинч Исокова (Узбекистан)

70 кг:

Судаба Агаева - Камила Бадурова (Россия)

+78 кг:

Мадина Кайсинова - Умида Нигматова (Узбекистан)

В турнире примут участие спортсмены из 39 стран, всего 370 участников. Соревнования пройдут с 27 февраля по 1 марта.

İdman.Biz
