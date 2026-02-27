Рашад Набиев поздравил азербайджанских дзюдоистов с успехом на Большом шлеме

Президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Набиев поздравил спортсменов, завоевавших медали на турнире Большого шлема в Ташкенте.

Как сообщает İdman.Biz, в столице Узбекистана золотую медаль завоевал Ахмед Юсифов, а серебряной награды удостоился Балабей Агаев. Глава федерации отреагировал на успехи спортсменов в социальной сети X.

"Поздравляю наших дзюдоистов с этими знаменательными достижениями и желаю удачи всем спортсменам, которые выйдут на татами в ближайшие дни", - отметил Рашад Набиев в своей публикации.