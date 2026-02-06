Рауф Мамедов: "На чемпионате Азербайджана много молодых и перспективных шахматистов"

На чемпионатов Азербайджана по шахматам среди мужчин и женщин заметно преобладание молодых и перспективных спортсменов.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов, поделившись мнением о турнире после церемонии открытия. По его словам, нынешнее первенство может принести неожиданные результаты.

"Когда я впервые участвовал в чемпионате Азербайджана, мне было 15 лет, и я тогда стал чемпионом. Поэтому и сейчас сюрпризы вполне возможны", - отметил Мамедов.

Гроссмейстер подчеркнул высокий уровень конкуренции в мужском турнире. "Современная молодежь очень сильная. Я бы сказал, что все 30 участников мужского чемпионата являются претендентами на титул. Противостояние опытных гроссмейстеров и молодых шахматистов всегда означает интересную и напряженную борьбу", - добавил он.

Отметим, что в чемпионатах Азербайджана в общей сложности выступят 46 шахматистов: 30 - в мужском первенстве и 16 - в женском. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля, а общий призовой фонд составит 92 тысячи манатов, из которых 62 тысячи предназначены для мужского турнира и 30 тысяч - для женского.