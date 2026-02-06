7 Февраля 2026
RU

Рауф Мамедов: "На чемпионате Азербайджана много молодых и перспективных шахматистов"

Шахматы
Новости
6 Февраля 2026 21:56
35
Рауф Мамедов: "На чемпионате Азербайджана много молодых и перспективных шахматистов"

На чемпионатов Азербайджана по шахматам среди мужчин и женщин заметно преобладание молодых и перспективных спортсменов.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов, поделившись мнением о турнире после церемонии открытия. По его словам, нынешнее первенство может принести неожиданные результаты.

"Когда я впервые участвовал в чемпионате Азербайджана, мне было 15 лет, и я тогда стал чемпионом. Поэтому и сейчас сюрпризы вполне возможны", - отметил Мамедов.

Гроссмейстер подчеркнул высокий уровень конкуренции в мужском турнире. "Современная молодежь очень сильная. Я бы сказал, что все 30 участников мужского чемпионата являются претендентами на титул. Противостояние опытных гроссмейстеров и молодых шахматистов всегда означает интересную и напряженную борьбу", - добавил он.

Отметим, что в чемпионатах Азербайджана в общей сложности выступят 46 шахматистов: 30 - в мужском первенстве и 16 - в женском. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля, а общий призовой фонд составит 92 тысячи манатов, из которых 62 тысячи предназначены для мужского турнира и 30 тысяч - для женского.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Махир Мамедов: "Мы продолжим увеличивать призовой фонд чемпионата Азербайджана"
6 Февраля 22:11
Шахматы

Махир Мамедов: "Мы продолжим увеличивать призовой фонд чемпионата Азербайджана"

Президент Федерации шахмат Азербайджана рассказал о формате турнира и составе участников

Айдын Сулейманлы о чемпионате Азербайджана: "Хочу компенсировать прошлогоднюю неудачу"
6 Февраля 21:35
Шахматы

Айдын Сулейманлы о чемпионате Азербайджана: "Хочу компенсировать прошлогоднюю неудачу"

Азербайджанский шахматист рассчитывает успешно выступить на чемпионате страны

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
6 Февраля 20:43
Шахматы

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Турнир пройдет с 6 по 22 февраля при участии 46 спортсменов
В ожидании сенсации: кто выиграет чемпионат Азербайджана по шахматам? – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
6 Февраля 17:06
Шахматы

В ожидании сенсации: кто выиграет чемпионат Азербайджана по шахматам? – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист по шахматам Фикрет Сидеифзаде поделился своими ожиданиями от чемпионата Азербайджана по шахматам
Айдын Сулейманлы: "Эта партия стала одной из моих худших за последние годы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
2 Февраля 19:14
Шахматы

Айдын Сулейманлы: "Эта партия стала одной из моих худших за последние годы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью с шахматистом Айдыном Сулейманлы, который занял третье место на шахматном турнире Tata Steel Challengers
Теймур Раджабов может быть исключен из рейтинга ФИДЕ
2 Февраля 15:09
Шахматы

Теймур Раджабов может быть исключен из рейтинга ФИДЕ

Это произойдет, если гроссмейстер не сыграет ни одной рейтинговой партии до конца февраля этого года.

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили