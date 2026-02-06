7 Февраля 2026
В ожидании сенсации: кто выиграет чемпионат Азербайджана по шахматам? – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Сегодня, 6 февраля, стартуют чемпионаты Азербайджана по шахматам среди мужчин и женщин. В мужском турнире примут участие 30 спортсменов, а в женском – 16. Соревнования пройдут по олимпийской системе в соответствии с правилами ФИДЕ и завершатся 22 февраля. Действующими чемпионами страны являются Рауф Мамедов и Гюнай Мамедзаде.

Опытный специалист, тренер ФИДЕ, судья международной категории и в прошлом капитан женской сборной Азербайджана по шахматам Фикрет Сидеифзаде поделился с İdman.Biz своим мнением о главных фаворитах текущего первенства.

Сидеифзаде отметил, что его радует участие всей шахматной элиты страны в соревнованиях. По его словам, рейтинг наглядно отражает круг претендентов на победу:

“По рейтингу ясно, кто фавориты: Шахрияр Мамедъяров (рейтинг ФИДЕ – 2727 – Ред.), Рауф Мамедов (2645), Эльтадж Сафарли (2644). Но больше шансов, конечно, у Шахрияра Мамедъярова. Хотя Рауф Мамедов в последние годы тоже хорошо играет, а в 2025 становился чемпионом страны. Эльтадж Сафарли тоже близок к ним”.

Специалист выделил Айдына Сулейманлы (2628), у которого, по его мнению, также есть шансы побороться за победу.

“Айдын Сулейманлы – самый перспективный среди молодых шахматистов Азербайджана. Ему нужно играть в стиле Шахрияра, более рискованно, иначе подниматься очень тяжело. Если сделает этот шаг, то сможет дойти до 2700 пунктов рейтинга”.

Следующим по перспективности после Сулейманлы Фикрет Сидеифзаде назвал Магомеда Мурадлы: “Он тоже неплохо играет, но пока ему все-таки тяжело”.

Кто может претендовать на успех в женском турнире?

“Фактически речь идет о всей женской сборной Азербайджана – пяти шахматистках. Больше там даже близко нет тех, кто способен приблизиться к этому уровню или войти в пятерку сильнейших. Пока я таких не вижу, играют так себе. Так что сюрпризы вряд ли стоит ожидать. Но буду рад, если кто-то удивит”, – Сидеифзаде прокомментировал положение в женском чемпионате.

Отметим, что в топ-5 шахматисток страны по рейтингу FIDE входят: Ульвия Фаталиева (2434), Гюнай Мамедзаде (2390), Говхар Бейдуллаева (2364), Ханым Баладжаева (2351) и Гюльнар Мамедова (2330).

Лучшей шахматисткой страны на сегодняшний день специалист назвал Ульвию Фаталиеву, которая в прошлом году завоевала “золото” на чемпионате мира.

Он также высказался по поводу Гюнай Мамедзаде, которая брала небольшую паузу от шахмат в связи с материнством.

“Интересно будет посмотреть, сможет ли она снова выйти на прежний уровень. Ее максимальный рейтинг составлял 2483, сейчас немного снизился. Она талантливая шахматистка, но здесь многое зависит не только от способностей. Я видел ее игру на прошлом чемпионате Азербайджана – она меня не слишком впечатлила. Надеюсь, Гюнай сделала выводы, хорошо подготовилась и сможет усилить свою игру. Будем надеяться, что она вернет прежние позиции”.

Когда молодые начнут удивлять?

Фикрет Сидеифзаде подчеркнул, что всегда рад неожиданным поворотам событий на чемпионатах Азербайджана: “Я всегда жду сенсаций. В этом и есть жизнь – чтобы молодые рвались вперед”.

Он объяснил, почему, на его взгляд, новому поколению спорстменов не всегда удается удивлять: “Многие молодые игроки не изучают классику. Однако мнение ведущих шахматистов и мой собственный опыт подсказывают, что это крайне важно. Это говорил и чемпион мира Владимир Крамник. Каждый шахматист должен знать, как развивалась шахматная теория, кто и какой вклад внес в игру – начиная со Стейница, Морфи и далее. Важно пройти весь этот путь, без него не бывает прочного фундамента”.

İdman.Biz
