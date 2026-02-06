Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

В Баку состоялась церемония открытия чемпионатов Азербайджана по шахматам среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.Biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, шахматисты, тренеры и другие официальные лица. Церемония началась с исполнения Государственного гимна.

Выступая перед участниками, Махир Мамедов отметил, что в чемпионате примут участие сильнейшие шахматисты страны, и подчеркнул важность сохранения высокого уровня национального первенства. По его словам, организаторы рассчитывают на интересную и справедливую борьбу.

Затем был показан презентационный видеоролик турнира, после чего Фарид Гаибов заявил, что любителей шахмат ждет напряженное и зрелищное соревнование, а уровень чемпионата Азербайджана в последние годы заметно вырос.

В завершение состоялась жеребьевка турнира.

Отметим, что в чемпионатах Азербайджана в общей сложности выступят 46 шахматистов: 30 - в мужском первенстве и 16 - в женском. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля, а общий призовой фонд составит 92 тысячи манатов, из которых 62 тысячи предназначены для мужского турнира и 30 тысяч - для женского.

