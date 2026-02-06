7 Февраля 2026
RU

Махир Мамедов: "Мы продолжим увеличивать призовой фонд чемпионата Азербайджана"

Шахматы
Новости
6 Февраля 2026 22:11
34
Махир Мамедов: "Мы продолжим увеличивать призовой фонд чемпионата Азербайджана"

Призовой фонд чемпионата Азербайджана по шахматам планируется увеличить в 2027 году. Как сообщает İdman.Biz, об этом в беседе с журналистами заявил президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов после церемонии открытия национального первенства.

"Этот чемпионат Азербайджана вновь ожидается с большим интересом. Турнир организован по олимпийской системе в соответствии с правилами ФИДЕ", - отметил Мамедов.

Он напомнил, что призовой фонд соревнований уже был увеличен, и подчеркнул, что работа в этом направлении продолжится. "В следующем году мы планируем еще больше увеличить призовой фонд чемпионата", - заявил глава федерации.

Мамедов также прокомментировал отсутствие ряда гроссмейстеров на турнире. "Все шахматисты получили возможность принять участие в чемпионате. Некоторые гроссмейстеры не смогли выступить: Васиф Дурарбейли живет в США, Намика Гулиева ожидали из Франции, а Теймур Раджабов в последнее время редко участвует в турнирах по классическим шахматам", - сказал он.

Отдельно руководитель федерации обратил внимание на важность участия в национальном первенстве. "Шахматисты, которые не принимают участия в чемпионате страны, лишаются программы поддержки федерации. В женском турнире при этом выступят все сильнейшие игроки", - подчеркнул Мамедов.

Отметим, что в чемпионатах Азербайджана в общей сложности выступят 46 шахматистов: 30 - в мужском первенстве и 16 - в женском. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля, а общий призовой фонд составит 92 тысячи манатов, из которых 62 тысячи предназначены для мужского турнира и 30 тысяч - для женского.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рауф Мамедов: "На чемпионате Азербайджана много молодых и перспективных шахматистов"
6 Февраля 21:56
Шахматы

Рауф Мамедов: "На чемпионате Азербайджана много молодых и перспективных шахматистов"

Гроссмейстер ожидает упорную и непредсказуемую борьбу за титул

Айдын Сулейманлы о чемпионате Азербайджана: "Хочу компенсировать прошлогоднюю неудачу"
6 Февраля 21:35
Шахматы

Айдын Сулейманлы о чемпионате Азербайджана: "Хочу компенсировать прошлогоднюю неудачу"

Азербайджанский шахматист рассчитывает успешно выступить на чемпионате страны

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
6 Февраля 20:43
Шахматы

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Турнир пройдет с 6 по 22 февраля при участии 46 спортсменов
В ожидании сенсации: кто выиграет чемпионат Азербайджана по шахматам? – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
6 Февраля 17:06
Шахматы

В ожидании сенсации: кто выиграет чемпионат Азербайджана по шахматам? – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист по шахматам Фикрет Сидеифзаде поделился своими ожиданиями от чемпионата Азербайджана по шахматам
Айдын Сулейманлы: "Эта партия стала одной из моих худших за последние годы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
2 Февраля 19:14
Шахматы

Айдын Сулейманлы: "Эта партия стала одной из моих худших за последние годы" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью с шахматистом Айдыном Сулейманлы, который занял третье место на шахматном турнире Tata Steel Challengers
Теймур Раджабов может быть исключен из рейтинга ФИДЕ
2 Февраля 15:09
Шахматы

Теймур Раджабов может быть исключен из рейтинга ФИДЕ

Это произойдет, если гроссмейстер не сыграет ни одной рейтинговой партии до конца февраля этого года.

Самое читаемое

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 14:30
Чемпионат Азербайджана

Профессиональный эгоизм или национальные интересы: прав ли “Нефтчи”, отказавший “Карабаху”? – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Матч 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана между бакинским и агдамским клубами стал одним из самых обсуждаемых еще до его проведения
Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО
6 Февраля 15:23
Олимпиада-2026

Провокация армянских атлетов на Олимпиаде-2026: НОК Азербайджана направил протест - ОБНОВЛЕНО

Армянские фигуристы использовали композицию с политическим подтекстом

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
5 Февраля 11:54
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
5 Февраля 14:54
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Иду к своей мечте - сыграть против топ-клубов и ведущих игроков мира" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана Дмитрий Баранов стал серебряным призером чемпионата Чили