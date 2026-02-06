Махир Мамедов: "Мы продолжим увеличивать призовой фонд чемпионата Азербайджана"

Призовой фонд чемпионата Азербайджана по шахматам планируется увеличить в 2027 году. Как сообщает İdman.Biz, об этом в беседе с журналистами заявил президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов после церемонии открытия национального первенства.

"Этот чемпионат Азербайджана вновь ожидается с большим интересом. Турнир организован по олимпийской системе в соответствии с правилами ФИДЕ", - отметил Мамедов.

Он напомнил, что призовой фонд соревнований уже был увеличен, и подчеркнул, что работа в этом направлении продолжится. "В следующем году мы планируем еще больше увеличить призовой фонд чемпионата", - заявил глава федерации.

Мамедов также прокомментировал отсутствие ряда гроссмейстеров на турнире. "Все шахматисты получили возможность принять участие в чемпионате. Некоторые гроссмейстеры не смогли выступить: Васиф Дурарбейли живет в США, Намика Гулиева ожидали из Франции, а Теймур Раджабов в последнее время редко участвует в турнирах по классическим шахматам", - сказал он.

Отдельно руководитель федерации обратил внимание на важность участия в национальном первенстве. "Шахматисты, которые не принимают участия в чемпионате страны, лишаются программы поддержки федерации. В женском турнире при этом выступят все сильнейшие игроки", - подчеркнул Мамедов.

Отметим, что в чемпионатах Азербайджана в общей сложности выступят 46 шахматистов: 30 - в мужском первенстве и 16 - в женском. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля, а общий призовой фонд составит 92 тысячи манатов, из которых 62 тысячи предназначены для мужского турнира и 30 тысяч - для женского.