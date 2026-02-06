Айдын Сулейманлы о чемпионате Азербайджана: "Хочу компенсировать прошлогоднюю неудачу"

Известный азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы поделился ожиданиями от текущего чемпионата страны, сообщает İdman.Biz.

"В прошлогоднем чемпионате страны я выступил неудачно. На этот раз у меня было достаточно времени для подготовки к турниру. Надеюсь, что смогу добиться желаемого результата",- заявил Сулейманлы.

20-летний шахматист отметил, что предстоящее первенство обещает быть конкурентным и интересным. "В чемпионате будут участвовать и молодые шахматисты, потенциал которых очень высок. Я сам еще молод, поэтому нас ждут интересные партии. Хочу компенсировать прошлогоднюю неудачу", - подчеркнул он.

Также Сулейманлы обратил внимание на участие в турнире опытных мастеров. "Борьба с такими шахматистами, как Шахрияр Мамедъяров, Эльтадж Сафарли и Рауф Мамедов, будет непростой. Я никогда не играл с ними в классические шахматы, и это станет для меня большим опытом", - добавил спортсмен.

Отметим, что в чемпионатах Азербайджана в общей сложности выступят 46 шахматистов: 30 - в мужском первенстве и 16 - в женском. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля, а общий призовой фонд составит 92 тысячи манатов, из которых 62 тысячи предназначены для мужского турнира и 30 тысяч - для женского.