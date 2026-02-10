Состоялись вторые партии 1/16 финала чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

В чемпионате Азербайджана по шахматам прошли вторые партии стадии 1/16 финала.

Как сообщает İdman.Biz, по сумме двух партий Мурад Ибрагимли обыграл Вугара Манафова со счетом 1,5-0,5, Ахмед Ахмедзаде оказался сильнее Аллахверди Гамидова с таким же результатом, а Вугар Расулов победил Фарида Оруджева — 2-0, выйдя в следующий этап.

Путевки в 1/8 финала также завоевали Айдын Сулейманлы, Эльтадж Сафарли и Широглан Талыбов, которые выиграли у своих соперников обе партии. Магомед Мурадлы и Реад Самедов после победы в первом поединке и ничьей в ответной партии также обеспечили себе выход в следующую стадию.

В парах, где по итогам двух партий победитель не определился, сегодня будут сыграны тай-брейки. В них встретятся Ниджат Абасов и Шамси Караханов, Умид Асланов и Хаган Ахмед, Рагим Гасымов и Магомед Зульфугарлы, Камал Агасиев и Фархад Тагиров, Хазар Бабазаде и Раван Алиев, а также Мисретдин Искендеров и Пашам Ализаде.

Чемпионат Азербайджана по шахматам завершится 22 февраля. Женские соревнования стартуют со стадии 1/8 финала.