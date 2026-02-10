10 Февраля 2026
RU

Состоялись вторые партии 1/16 финала чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

Шахматы
Новости
10 Февраля 2026 11:16
15
Состоялись вторые партии 1/16 финала чемпионата Азербайджана по шахматам

В чемпионате Азербайджана по шахматам прошли вторые партии стадии 1/16 финала.

Как сообщает İdman.Biz, по сумме двух партий Мурад Ибрагимли обыграл Вугара Манафова со счетом 1,5-0,5, Ахмед Ахмедзаде оказался сильнее Аллахверди Гамидова с таким же результатом, а Вугар Расулов победил Фарида Оруджева — 2-0, выйдя в следующий этап.

Путевки в 1/8 финала также завоевали Айдын Сулейманлы, Эльтадж Сафарли и Широглан Талыбов, которые выиграли у своих соперников обе партии. Магомед Мурадлы и Реад Самедов после победы в первом поединке и ничьей в ответной партии также обеспечили себе выход в следующую стадию.

В парах, где по итогам двух партий победитель не определился, сегодня будут сыграны тай-брейки. В них встретятся Ниджат Абасов и Шамси Караханов, Умид Асланов и Хаган Ахмед, Рагим Гасымов и Магомед Зульфугарлы, Камал Агасиев и Фархад Тагиров, Хазар Бабазаде и Раван Алиев, а также Мисретдин Искендеров и Пашам Ализаде.

Чемпионат Азербайджана по шахматам завершится 22 февраля. Женские соревнования стартуют со стадии 1/8 финала.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Представитель Федерации шахмат Азербайджана: "Проход неопытных шахматистов до конца чемпионата станет большим чудом"
9 Февраля 14:07
Шахматы

Представитель Федерации шахмат Азербайджана: "Проход неопытных шахматистов до конца чемпионата станет большим чудом"

Глава Судейской комиссии ФША оценил шансы участников национального первенства

Махир Мамедов: "Мы продолжим увеличивать призовой фонд чемпионата Азербайджана"
6 Февраля 22:11
Шахматы

Махир Мамедов: "Мы продолжим увеличивать призовой фонд чемпионата Азербайджана"

Президент Федерации шахмат Азербайджана рассказал о формате турнира и составе участников

Рауф Мамедов: "На чемпионате Азербайджана много молодых и перспективных шахматистов"
6 Февраля 21:56
Шахматы

Рауф Мамедов: "На чемпионате Азербайджана много молодых и перспективных шахматистов"

Гроссмейстер ожидает упорную и непредсказуемую борьбу за титул

Айдын Сулейманлы о чемпионате Азербайджана: "Хочу компенсировать прошлогоднюю неудачу"
6 Февраля 21:35
Шахматы

Айдын Сулейманлы о чемпионате Азербайджана: "Хочу компенсировать прошлогоднюю неудачу"

Азербайджанский шахматист рассчитывает успешно выступить на чемпионате страны

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
6 Февраля 20:43
Шахматы

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана по шахматам - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Турнир пройдет с 6 по 22 февраля при участии 46 спортсменов
В ожидании сенсации: кто выиграет чемпионат Азербайджана по шахматам? – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
6 Февраля 17:06
Шахматы

В ожидании сенсации: кто выиграет чемпионат Азербайджана по шахматам? – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист по шахматам Фикрет Сидеифзаде поделился своими ожиданиями от чемпионата Азербайджана по шахматам

Самое читаемое

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО
8 Февраля 03:24
Кикбоксинг

Бахрам Раджабзаде нокаутировал соперника всего за 15 секунд - ВИДЕО

Бой состоялся в рамках турнира Glory 105
Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО
8 Февраля 21:22
Дзюдо

Зелим Цкаев завоевал серебряную медаль турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО

Третья медаль в копилке сборной!

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?
8 Февраля 00:24
Азербайджанский футбол

Нариман Ахундзаде продолжит карьеру в MLS?

Ахундзаде является воспитанником клуба "Хазар-Лянкяран"
Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
7 Февраля 21:48
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты завоевали две медали турнира Большого шлема - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В копилке сборной "золото" и "бронза"