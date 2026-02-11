В Баку прошел городской чемпионат по шахматам среди детей - ФОТО

В Баку состоялся городской чемпионат по шахматам среди мальчиков 2016-2017 годов рождения (10 лет) и 2018 года рождения и младше (8 лет).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Бакинское городское управление по делам молодежи и спорта, соревнование было организовано совместно с Федерацией шахмат Азербайджана и прошло на базе Республиканского учебно-спортивного центра "Тахсил", в специализированной детско-юношеской спортивно-шахматной школе олимпийского резерва №3.

В чемпионате приняли участие 58 шахматистов.

Победители среди шахматистов 2016-2017 годов рождения:

1-е место – Яшар Гасанов.

2-е место – Мехди Мамедли.

3-е место – Ренат Мамедрзаев.

Победители среди шахматистов 2018 года рождения и младше:

1-е место – Тарлан Агаларов.

2-е место – Шаир Алхасов.

3-е место – Омар Гараев.

Победители были награждены дипломами и медалями Бакинского городского управления по делам молодежи и спорта.

Отметим, что шахматисты, занявшие первые шесть мест в каждой возрастной группе, получили право участия в чемпионате Азербайджана.