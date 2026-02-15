15 Февраля 2026
Шахрияр Мамедъяров: "Ньюкасл" фаворит, но от "Карабаха" можно ждать сенсации"

15 Февраля 2026 12:11
Шахрияр Мамедъяров: "Ньюкасл" фаворит, но от "Карабаха" можно ждать сенсации"

Азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров высказался о предстоящем противостоянии "Карабаха" и "Ньюкасла" в плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, шахматист отметил, что считает английский клуб фаворитом, однако не исключает сенсации.
"Сказать, что шансов нет - неправда. "Ньюкасл" большой фаворит, опытная команда. Но "Карабах" не обычный соперник. Они уступали "Бенфике" 0:2 и выиграли 3:2, проигрывали "Айнтрахту" 1:2 и победили 3:2, сыграли вничью с "Челси". От них можно ждать всего", - цитирует слова гроссмейстера пресс-служба Федерации шахмат Азербайджана.

Мамедъяров также рассказал, что недавно посетил матч агдамцев:
"Это была отличная игра. Отец очень верил в "Карабах", а я считал немцев сильнее по бюджету и опыту. Но команда показала невероятную борьбу и больше хотела победить. Несмотря на холод, мы остались до конца - невероятные эмоции".

Отметим, что первый матч между "Карабахом" и "Ньюкаслом" состоится 18 февраля в Баку и начнется в 21:45, ответная встреча пройдет 24 февраля в Англии и стартует в 23:59 по бакинскому времени.

İdman.Biz
