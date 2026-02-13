Определились все четвертьфиналисты чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО + ВИДЕО

На чемпионате Азербайджана по шахматам стали известны последние участники 1/4 финала.

Как сообщает İdman.Biz, в тай-брейке Ниджат Абасов обыграл юного таланта Хагана Ахмеда и вышел в следующий раунд.

Действующий чемпион Рауф Мамедов оказался сильнее Широглана Талыбова и также продолжит борьбу.

В женском турнире зафиксирован неожиданный результат. Член национальной сборной и чемпионка мира среди 20-летних Говхар Бейдуллаева уступила Нармин Абдиновой и завершила выступление.

Завтра на чемпионате Азербайджана стартуют партии стадии 1/4 финала.