13 Февраля 2026
RU

Определились все четвертьфиналисты чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО + ВИДЕО

Шахматы
Новости
13 Февраля 2026 19:10
12
Определились все четвертьфиналисты чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО + ВИДЕО

На чемпионате Азербайджана по шахматам стали известны последние участники 1/4 финала.

Как сообщает İdman.Biz, в тай-брейке Ниджат Абасов обыграл юного таланта Хагана Ахмеда и вышел в следующий раунд.

Действующий чемпион Рауф Мамедов оказался сильнее Широглана Талыбова и также продолжит борьбу.

В женском турнире зафиксирован неожиданный результат. Член национальной сборной и чемпионка мира среди 20-летних Говхар Бейдуллаева уступила Нармин Абдиновой и завершила выступление.

Завтра на чемпионате Азербайджана стартуют партии стадии 1/4 финала.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В чемпионате Азербайджана по шахматам определились первые участники четвертьфинала
11:33
Шахматы

В чемпионате Азербайджана по шахматам определились первые участники четвертьфинала

Ряд пар 1/8 финала завершил борьбу без тай-брейков
В чемпионате Азербайджана по шахматам прошли первые партии 1/8 финала
12 Февраля 13:37
Шахматы

В чемпионате Азербайджана по шахматам прошли первые партии 1/8 финала - ФОТО

Фавориты турнира начали плей-офф с ничьих и побед
В Баку прошел городской чемпионат по шахматам среди детей
11 Февраля 17:05
Шахматы

В Баку прошел городской чемпионат по шахматам среди детей - ФОТО

Турнир объединил юных шахматистов 8 и 10 лет
Определились участники 1/8 финала чемпионата Азербайджана по шахматам
11 Февраля 13:12
Шахматы

Определились участники 1/8 финала чемпионата Азербайджана по шахматам

В решающую стадию турнира вышли 16 спортсменов
Состоялись вторые партии 1/16 финала чемпионата Азербайджана по шахматам
10 Февраля 11:16
Шахматы

Состоялись вторые партии 1/16 финала чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

Определились первые участники стадии 1/8 финала
Представитель Федерации шахмат Азербайджана: "Проход неопытных шахматистов до конца чемпионата станет большим чудом"
9 Февраля 14:07
Шахматы

Представитель Федерации шахмат Азербайджана: "Проход неопытных шахматистов до конца чемпионата станет большим чудом"

Глава Судейской комиссии ФША оценил шансы участников национального первенства

Самое читаемое

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
11 Февраля 13:55
Олимпиада-2026

Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
11 Февраля 01:55
Олимпиада-2026

Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
11 Февраля 13:26
Волейбол

Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды
"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
10 Февраля 22:30
Азербайджанский футбол

"Карабах" попрощался с Нариманом Ахундзаде - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Переговоры между агдамским "Карабахом" и американским клубом "Коламбус Крю" завершены