В чемпионате Азербайджана по шахматам определились первые участники четвертьфинала

В чемпионате Азербайджана по шахматам стали известны первые участники стадии 1/4 финала по итогам матчей 1/8 финала.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, по результатам двух партий в следующий раунд пробились Шахрияр Мамедъяров, Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы, Реад Самедов, Ахмед Ахмедзаде и Магомед Мурадлы.

В парах Рауф Мамедов - Широглан Талыбов и Хаган Ахмед - Ниджат Абасов победители определятся по итогам тай-брейков, которые состоятся сегодня.

В женском турнире путевки в четвертьфинал завоевали Ульвия Фаталиева, Гюнай Мамедзаде, Ханым Балажаева, Гюльнар Мамедова, Тюркан Мамедъярова, Аян Аллахвердиева и Сабина Ибрагимова. Встреча между Гевхар Бейдуллаевой и Нармин Абдиновой также перейдет в стадию тай-брейка.

Отметим, что чемпионат Азербайджана по шахматам завершится 22 февраля, а партии турнира проходят ежедневно, начиная с 15:00.