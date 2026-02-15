15 Февраля 2026
RU

Шахрияр Мамедъяров выиграл первую партию 1/4 финала чемпионата Азербайджана - ФОТО

Шахматы
Новости
15 Февраля 2026 10:13
14
Состоялись первые партии четвертьфинальной стадии чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает İdman.Biz, символический первый ход сделал президент организации и вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов.

Рейтинг-фаворит турнира Шахрияр Мамедъяров черными фигурами обыграл Ахмеда Ахмедзаде. В партиях Рауф Мамедов - Риад Самедов, Магомед Мурадлы - Эльтадж Сафарли и Айдын Сулейманлы - Ниджат Абасов были зафиксированы ничьи.

В женском турнире Ульвия Фаталиева черными фигурами победила Сабину Ибрагимову, Аян Аллахвердиева оказалась сильнее Гюнай Мамедзаде, а Туркан Мамедъярова белыми фигурами выиграла у Нармин Абдиновой. Партия Ханым Балачаева - Гюльнар Мамедова завершилась вничью.

Сегодня будут сыграны ответные партии 1/4 финала. Завершится чемпионат 22 февраля. Общий призовой фонд составляет 92 тысячи манатов, из которых 62 тысячи предназначены для мужского турнира и 30 тысяч для женского.

İdman.Biz
