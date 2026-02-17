20 Февраля 2026
Рауф Мамедов: "23 года я не проигрывал на чемпионате Азербайджана"

17 Февраля 2026 14:35
Рауф Мамедов признался, что впервые за 23 года проиграл на чемпионате Азербайджана по шахматам и назвал это закономерным моментом в карьере.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Report, гроссмейстер прокомментировал поражение в четвертьфинале от Реада Самедова.

"С 2003 года я ни разу не проигрывал на чемпионатах Азербайджана. Спустя 23 года случилось первое поражение. Это был мой седьмой национальный чемпионат, и в шести предыдущих я побеждал. Рано или поздно это должно было произойти. Соперник молод и показал очень сильную игру, поздравляю его. Всегда быть первым тяжело - эта ответственность создает дополнительное напряжение. Думаю, в следующих турнирах мне будет играть спокойнее", - отметил Мамедов.

Ранее шестикратный чемпион страны завершил выступление на турнире, уступив в 1/4 финала.

