Стартует полуфинал чемпионата Азербайджана по шахматам

Сегодня стартует полуфинальная стадия чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, в мужском турнире рейтинг-фаворит Шахрияр Мамедьяров встретится с Айдыном Сулейманлы, а Реад Самедов сыграет против Магомеда Мурадлы.

В женском турнире Ульвия Фаталиева сразится с Гюльнар Мамедовой, а Туркан Мамедьярова встретится с Айан Аллахвердиевой.

Напомним, чемпионат завершится 22 февраля. Призовой фонд турнира составляет 92 тыс. манатов, из которых 62 тыс. предусмотрены для мужского соревнования, 30 тыс. - для женского.