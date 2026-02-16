16 Февраля 2026
День сенсаций на чемпионате Азербайджана по шахматам

16 Февраля 2026 20:44
11
День сенсаций на чемпионате Азербайджана по шахматам

На чемпионате Азербайджана по шахматам определились все участники полуфинала.

Как передает İdman.Biz, в тай-брейках зафиксирован ряд сенсационных результатов. Действующий чемпион страны Рауф Мамедов уступил молодому шахматисту Риаду Самедову и выбыл из турнира.

Магомед Мурадлы обыграл одного из фаворитов Эльтаджа Сафарли и вышел в полуфинал. Еще один фаворит, Ниджат Абасов, проиграл Айдыну Сулейманлы и также завершил выступление.

В женском турнире Тюркан Мамедъярова в тай-брейке оказалась сильнее Нармин Абдиновой, а член сборной Гюльнар Мамедова победила Ханым Баладжаеву и завоевала путевку в полуфинал.

Напомним, ранее в полуфинал пробились Шахрияр Мамедъяров, Ульвия Фаталиева и Аян Аллахвердиева, обыгравшие своих соперников по итогам двух партий.

Полуфинальные встречи чемпионата стартуют завтра.

İdman.Biz
