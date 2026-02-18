20 Февраля 2026
İDMAN.BİZ выяснил подробности ситуации с отменой победы Туркан Мамедъяровой - ОБНОВЛЕНО

Шахматы
Новости
18 Февраля 2026 12:32
İDMAN.BİZ выяснил подробности ситуации с отменой победы Туркан Мамедъяровой - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности ситуации с отменой результата полуфинальной партии чемпионата Азербайджана по шахматам среди женщин между Аян Аллахвердиевой и Туркан Мамедъяровой.

Как сообщили İdman.Biz в Федерации шахмат Азербайджана, в данном эпизоде судья допустил ошибку, присудив победу Туркан Мамедъяровой.

В ходе партии Аян Аллахвердиева дважды предложила ничью своей сопернице, что арбитр расценил как нарушение правил. В действительности же двукратное предложение ничьей не противоречит регламенту Международной федерации шахмат (ФИДЕ), что и было установлено Апелляционным комитетом чемпионата страны. В результате победа Туркан Мамедъяровой была аннулирована и в партии была зафиксирована ничья.

В Федерации также отметили, что Аян Аллахвердиева, предлагая ничью сопернице, действовала немного не по уставу, но из-за данного нарушения в шахматах не присуждаются поражения.

Таким образом, шахматистки в среду продолжат выяснять отношения в полуфинальной стадии чемпионата Азербайджана, счет в матче равный 0,5:0,5.

11:06

Апелляционный комитет Федерации шахмат Азербайджана изменил результат первой партии полуфинала чемпионата страны между Айан Аллахвердиевой и Туркан Мамедьяровой.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, встреча состоялась 17 февраля. По решению коллегии арбитров победа была присуждена Туркан Мамедьяровой после того, как Айан Аллахвердиева дважды обратилась с претензиями.

Шахматистка не согласилась с этим решением и обратилась в Апелляционный комитет. После изучения видеозаписи партии и последовательности ходов, а также на основании действующих правил Международной шахматной федерации (ФИДЕ), протест был удовлетворен.

Победа Туркан Мамедьяровой отменена, а результат первой партии оформлен как ничья. Мамедьярова выразила согласие с решением Апелляционного комитета.

