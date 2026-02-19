Тюркан Мамедъярова: "Вчерашнее выступление стало моей худшей игрой на турнире"

Шахматистка Тюркан Мамедъярова прокомментировала свое поражение от Аян Аллахвердиевой в полуфинале чемпионата Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, в комментарии Report 36-летний гроссмейстер отметила, что считает исход встречи закономерным.

"Сейчас я мама троих детей. У меня много личных, семейных дел, поэтому не могу уделять шахматам достаточно времени. Аян же посвящает игре столько времени, сколько хочет, поэтому ее шансы изначально были высокими. Это поражение я не считаю трагедией — думаю, это нормальная ситуация. Однако должна отметить, что вчерашнее выступление стало моей худшей игрой на турнире. Поэтому я заслуживала проигрыша", — сказала она.

Говоря о предстоящем матче за третье место против Гюльнар Мамедовой, Мамедъярова подчеркнула, что не зацикливается исключительно на результате.

"Честно говоря, начиная турнир, я не думала только о победах. Конечно, я участвовала не для того, чтобы проигрывать, но стараюсь получать удовольствие от игры. Люблю жить моментом. Думаю, что против Гюльнар нас ждет интересная борьба", — добавила шахматистка.

Отметим, что в женском турнире в финал вышли Ульвия Фаталиева и Аян Аллахвердиева. В матче за третье место встретятся Гюльнар Мамедова и Тюркан Мамедъярова.