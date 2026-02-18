20 Февраля 2026
Определились финалисты чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

Шахматы
Новости
18 Февраля 2026 20:15
46
Стали известны участники финалов чемпионата Азербайджана по шахматам.

Как передает İdman.Biz, в мужском соревновании Магомед Мурадлы в ответной партии обыграл Реада Самедова и вышел в финал. Во втором поединке между Шахрияром Мамедъяровым и Айдыном Сулейманлы вновь была зафиксирована ничья, и обладатель второй путевки определится на тай-брейке.

В женском турнире вторая партия между Ульвией Фаталиевой и Гюльнар Мамедовой завершилась вничью, а Аян Аллахвердиева победила Тюркан Мамедъярову.

Таким образом, в финале женского чемпионата Ульвия Фаталиева сыграет против Аян Аллахвердиевой, а в матче за третье место встретятся Гюльнар Мамедова и Тюркан Мамедъярова.

İdman.Biz
