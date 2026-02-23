24 Февраля 2026
Глава Судейского комитета AФФА оправдал все решения арбитров

Азербайджанский футбол
Новости
23 Февраля 2026 20:23
45
Председатель Судейского комитета AФФA Рагим Гасанов прокомментировал спорные эпизоды матчей 21-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, специалист проанализировал в общей сложности пять спорных моментов, зафиксированных во встречах "Сумгайыт" - "Габала" (0:0), "Карван-Евлах" - "Араз-Нахчыван" (0:2) и "Сабах" - "Кяпаз" (1:0).

По словам Гасанова, судьи приняли верные решения во всех рассмотренных эпизодах. Глава комитета подчеркнул, что действия арбитров соответствовали регламенту и правилам игры.

İdman.Biz
