Глава Судейского комитета AФФА оправдал все решения арбитров

Председатель Судейского комитета AФФA Рагим Гасанов прокомментировал спорные эпизоды матчей 21-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, специалист проанализировал в общей сложности пять спорных моментов, зафиксированных во встречах "Сумгайыт" - "Габала" (0:0), "Карван-Евлах" - "Араз-Нахчыван" (0:2) и "Сабах" - "Кяпаз" (1:0).

По словам Гасанова, судьи приняли верные решения во всех рассмотренных эпизодах. Глава комитета подчеркнул, что действия арбитров соответствовали регламенту и правилам игры.