Автандил Гаджиев: "Неизвестно, подойдут эти нигерийцы "Карабаху" или нет" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

При посредничестве главного координатора футбольной Академии "Карабаха" Автандила Гаджиева в команду U19 ожидается прибытие двух игроков из Нигерии. Однако, как сообщил Idman.Biz сам Гаджиев, их зачисление в состав зависит от результатов просмотра.

"Оба футболиста, которых я рекомендовал - Френсис Ониема и Микаэл Адероду - 2008 года рождения. Если они успешно пройдут просмотр, то будут включены в состав нашей команды U19 с прицелом на выступление в Юношеской лиге УЕФА, а в дальнейшем - и в основной команде.

Пока неизвестно, подойдут ли они под наши требования. Если игроки оправдают ожидания, то как минимум с финансовой точки зрения это будет очень выгодно: клубу не придется платить никому, кроме самих футболистов", - отметил Автандил Гаджиев.