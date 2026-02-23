Гурбан Гурбанов прокомментировал эпизод с улыбкой Торала Байрамова

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов прокомментировал обсуждаемый эпизод с улыбкой Торала Байрамова во время матча против "Ньюкасла" (1:6) в Лиге чемпионов УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, комментарий прозвучал на пресс-конференции в Баку перед ответной игрой.

Гурбан Гурбанов заявил, что не считает необходимым подробно обсуждать ситуацию с Байрамовым.

Также тренер прокомментировал решение по Сами Ммаэ.

"В состав будем включать готовых игроков. Сами Ммаэ отправлен в резервную команду, поскольку нарушил спортивную дисциплину. Иногда такие решения необходимы, однако важно принимать их в рамках правил", - отметил Гурбан Гурбанов.

Напомним, что матч "Ньюкасл" - "Карабах" пройдет в ночь с 24 на 25 февраля в Англии, стартовый свисток прозвучит в 00:00 по бакинскому времени.