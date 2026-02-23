В "Кяпазе" разгорелся скандал вокруг управления клубом

В футбольном клубе "Кяпаз" возник скандал после заявления депутата Мушфига Джафарова о текущей ситуации в управлении и расходовании бюджета.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на соцсети депутата, после смены руководства клуб столкнулся с внутренними конфликтами. По словам Джафарова, в процессе управления произошли кадровые изменения, ряд людей, поддерживавших команду в сложные периоды, были отстранены.

Он отметил: "Формируется вывод, что клуб управляется неэффективно, а бюджет расходуется в интересах отдельных лиц".

В публикации также поднимается вопрос роста расходов на аренду и обслуживание тренировочных полей, которые, по словам депутата, значительно увеличились по сравнению с прошлым сезоном.

Джафаров также заявил, что инфраструктурные проекты в Гяндже, направленные на развитие клуба, практически завершены, а основному стадиону осталось уложить газон.