Гурбан Гурбанов: "В ответной игре мы должны быть внимательней и ответственней" - ВИДЕО

23 Февраля 2026 14:15
Гурбан Гурбанов: "В ответной игре мы должны быть внимательней и ответственней"

Главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов прокомментировал предстоящий ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против английского "Ньюкасла".

Как сообщает İdman.Biz, наставник агдамцев уделил особое внимание дисциплине в обороне. По его словам, подготовка команды к выездному матчу в Ньюкасле была сосредоточена на исправлении ошибок, допущенных в бакинской встрече, где английский клуб добился значительного преимущества.

"Трудно комментировать ответный поединок. Мы провели анализ и пришли к выводу, что в гостях должны быть более внимательными и ответственными", - отметил Гурбанов на предматчевой пресс-конференции в Англии.

Напомним, что первый матч между командами, прошедший в Баку, завершился победой "Ньюкасла" со счетом 6:1.

Отметим, что игра "Ньюкасл" - "Карабах" состоится в ночь с 24 на 25 февраля на стадионе "Сент-Джеймс Парк". Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по бакинскому времени.

