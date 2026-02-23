23 Февраля 2026
RU

В Ньюкасле нет ажиотажа перед ответным матчем Лиги чемпионов с "Карабахом"

Азербайджанский футбол
Новости
23 Февраля 2026 11:51
36
В Ньюкасле нет ажиотажа перед ответным матчем Лиги чемпионов с "Карабахом"

Билеты на "Ньюкасл" - "Карабах" поступили в перепродажу, часть гостевого сектора возвращена в общую продажу

Ответная встреча плей-офф Лиги чемпионов между "Ньюкаслом" и "Карабахом" не вызывает привычного для еврокубковых вечеров ажиотажа среди английских болельщиков.

Как сообщают İdman.Biz со ссылкой на британские фанатские источники, в системе продаж перед игрой остаются свободные места. В реализацию для поклонников хозяев поступила часть билетов из зоны, первоначально выделенной под гостевой сектор. Речь идет о местах на верхнем ярусе Leazes Stand, которые были возвращены из гостевой квоты и добавлены в общую продажу.

Изначально сообщалось о том, что в общую продажу поступило около 500 гостевых билетов, затем эта цифра превысила отметку в одну тысячу и продолжила расти.

Кроме того, активность наблюдается и на клубной платформе перепродажи: ряд владельцев сезонных абонементов выставили свои билеты на предстоящий матч. Подобная картина во многом объясняется результатом первой встречи в Баку, где "Ньюкасл" одержал крупную победу со счетом 6:1 и фактически снял вопросы о выходе в следующий раунд.

Напомним, на первом матче между "Карабахом" и "Ньюкаслом" в Баку присутствовало порядка двух тысяч британских болельщиков. Ответная игра состоится во вторник, 24 февраля, в Ньюкасле, стартовый свисток прозвучит в 23:59 по бакинскому времени.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гурбан Гурбанов прокомментировал эпизод с улыбкой Торала Байрамова
14:33
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов прокомментировал эпизод с улыбкой Торала Байрамова

Тренер "Карабаха" также объяснил ситуацию с Сами Ммаэ

Хавбэк "Карабаха": "В первом тайме домашнего матча мы играли не так, как должны"
14:27
Азербайджанский футбол

Хавбэк "Карабаха": "В первом тайме домашнего матча мы играли не так, как должны" - ВИДЕО

Джони Монтьель признал ошибки, допущенные в первой игре с "Ньюкаслом"
Гурбан Гурбанов: "В ответной игре мы должны быть внимательней и ответственней"
14:15
Азербайджанский футбол

Гурбан Гурбанов: "В ответной игре мы должны быть внимательней и ответственней" - ВИДЕО

Главный тренер "Карабаха" оценил подготовку к матчу Лиги чемпионов против английского "Ньюкасла"
Фернанду Сантуш готов вернуться к работе после сборной Азербайджана
14:05
Мировой футбол

Фернанду Сантуш готов вернуться к работе после сборной Азербайджана

Бывший тренер не исключил вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии
В "Кяпазе" разгорелся скандал вокруг управления клубом
12:50
Азербайджанский футбол

В "Кяпазе" разгорелся скандал вокруг управления клубом

Депутат заявил о спорных расходах бюджета и проблемах в руководстве
"Нефтчи" назвал крупнейшую трибуну в честь Анатолия Банишевского
11:36
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" назвал крупнейшую трибуну в честь Анатолия Банишевского - ФОТО

Южная трибуна стадиона получила имя легенды клуба

Самое читаемое

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду
20 Февраля 19:45
Мировой футбол

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду

Кейлор Навас назвал бразильца самым талантливым партнером в карьере

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21 Февраля 21:28
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене