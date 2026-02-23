В Ньюкасле нет ажиотажа перед ответным матчем Лиги чемпионов с "Карабахом"

Билеты на "Ньюкасл" - "Карабах" поступили в перепродажу, часть гостевого сектора возвращена в общую продажу

Ответная встреча плей-офф Лиги чемпионов между "Ньюкаслом" и "Карабахом" не вызывает привычного для еврокубковых вечеров ажиотажа среди английских болельщиков.

Как сообщают İdman.Biz со ссылкой на британские фанатские источники, в системе продаж перед игрой остаются свободные места. В реализацию для поклонников хозяев поступила часть билетов из зоны, первоначально выделенной под гостевой сектор. Речь идет о местах на верхнем ярусе Leazes Stand, которые были возвращены из гостевой квоты и добавлены в общую продажу.

Изначально сообщалось о том, что в общую продажу поступило около 500 гостевых билетов, затем эта цифра превысила отметку в одну тысячу и продолжила расти.

Кроме того, активность наблюдается и на клубной платформе перепродажи: ряд владельцев сезонных абонементов выставили свои билеты на предстоящий матч. Подобная картина во многом объясняется результатом первой встречи в Баку, где "Ньюкасл" одержал крупную победу со счетом 6:1 и фактически снял вопросы о выходе в следующий раунд.

Напомним, на первом матче между "Карабахом" и "Ньюкаслом" в Баку присутствовало порядка двух тысяч британских болельщиков. Ответная игра состоится во вторник, 24 февраля, в Ньюкасле, стартовый свисток прозвучит в 23:59 по бакинскому времени.