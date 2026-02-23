Координатор академии "Нефтчи": "Поля, где тренируются дети - просто позор"

Новый координатор футбольной академии "Нефтчи" Эльхан Абдуллаев оценил текущее состояние детско-юношеского сектора в стране. По его словам, несмотря на статус флагмана, клуб сталкивается с рядом трудностей, которые мешают подготовке резерва для основной команды и национальных сборных.

"Работать в "Нефтчи" - это большая честь и огромная ответственность. Даже при определенных спадах клуб остается флагманом. Мой опыт работы в сборных в последние годы позволяет мне применить накопленные знания на посту координатора, где я сейчас могу принести больше пользы", - отметил Абдуллаев в беседе со sportinfo.az.

Специалист подчеркнул, что одной из главных проблем является отсутствие современных академий уровня "Баку" или "Габалы", которые ранее задавали стандарты. Он выделил критическую нехватку качественной инфраструктуры и системного подхода к развитию игроков после 14-15 лет.

"Система воспитания талантов требует комплексного подхода: квалифицированные тренеры, правильное питание, физическая подготовка. Мы серьезно отстаем от других стран. Например, в Узбекистане сейчас делают все для футбола - строят базы, новые поля, обеспечивают детей витаминизацией и, главное, дают им огромный опыт международных матчей. Сборные Узбекистана играют против Бразилии, Аргентины и Уругвая, потому что их признают сильными соперниками. Нам нужно стремиться к такому же уровню организации", - сказал координатор.

Абдуллаев также коснулся финансовых трудностей, мешающих поиску талантов в регионах. Он отметил, что для привлечения детей из районов необходимы средства на их проживание, питание и образование внутри академий.

"У нас в стране практически нет академий должного уровня. Система, которая могла бы выявлять новых Назимов Сулеймановых или Вели Касумовых, отсутствует. Часто в футбол приходят дети из бедных семей, у которых нет возможности даже купить обувь. Чтобы они не терялись при переходе во взрослый футбол, нужны вложения и создание условий. Посмотрите на поля, где тренируются дети - это просто позор. Без качественного естественного покрытия прогресс невозможен", - добавил специалист.

Говоря о позитивных примерах, Абдуллаев выделил Руфата Аббасова и Мурада Мамедова, которые смогли пробиться в основной состав "Нефтчи". По его мнению, их успех должен стать примером для остальных воспитанников академии. В ближайших планах нового координатора - повышение квалификации тренерского штаба и организация участия детских команд в зарубежных турнирах для получения необходимого опыта.

Напомним, что Эльхан Абдуллаев ранее возглавлял сборную Азербайджана U19, а также работал в тренерском штабе основной национальной команды.