Сами Ммаэ переведен в дубль "Карабаха"

Центральный защитник "Карабаха" Сами Ммаэ отстранен от основного состава.

Об этом сообщил руководитель Департамента коммуникаций футбольного клуба Анар Гаджиев, передает İdman.Biz.

По его словам, соответствующее решение принял тренерский штаб "скакунов": "На основании совместного решения тренерского штаба футболист отправлен в дублирующий состав".

Отметим, что Ммаэ перешел в "Карабах" прошлым летом из загребского "Динамо". С 28-летним центральным защитником было подписано арендное соглашение сроком на один год.