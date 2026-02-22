23 Февраля 2026
RU

Сами Ммаэ переведен в дубль "Карабаха"

Азербайджанский футбол
Новости
22 Февраля 2026 23:50
38
Сами Ммаэ переведен в дубль "Карабаха"

Центральный защитник "Карабаха" Сами Ммаэ отстранен от основного состава.

Об этом сообщил руководитель Департамента коммуникаций футбольного клуба Анар Гаджиев, передает İdman.Biz.

По его словам, соответствующее решение принял тренерский штаб "скакунов": "На основании совместного решения тренерского штаба футболист отправлен в дублирующий состав".

Отметим, что Ммаэ перешел в "Карабах" прошлым летом из загребского "Динамо". С 28-летним центральным защитником было подписано арендное соглашение сроком на один год.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Итальянский арбитр назначен на матч "Ньюкасл" - "Карабах"
22 Февраля 15:10
Азербайджанский футбол

Итальянский арбитр назначен на матч "Ньюкасл" - "Карабах"

Ответную встречу плей-офф Лиги чемпионов обслужит Давиде Масса

"Нефтчи" почтил Анатолия Банишевского - ФОТО
22 Февраля 13:40
Азербайджанский футбол

"Нефтчи" почтил Анатолия Банишевского - ФОТО

Представители "Нефтчи" посетили могилу легендарного форварда

Венсан Абубакар рассказал, кого считает самым талантливым футболистом "Нефтчи", и ответил на вопросы болельщиков - ВИДЕО
22 Февраля 04:20
Азербайджанский футбол

Венсан Абубакар рассказал, кого считает самым талантливым футболистом "Нефтчи", и ответил на вопросы болельщиков - ВИДЕО

Камерунский нападающий поучаствовал в видеопроекте клуба "Вопрос-ответ"
Новичок "Зиря": "Жил без электричества и боялся за свою жизнь"
21 Февраля 14:58
Азербайджанский футбол

Новичок "Зиря": "Жил без электричества и боялся за свою жизнь"

Эрен Айдын рассказал о переезде в Азербайджан и уходе из Украины
Орхан Юнyсов: "Поле в Габале отвечает любым погодным условиям благодаря двум факторам" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО
21 Февраля 13:17
Азербайджанский футбол

Орхан Юнyсов: "Поле в Габале отвечает любым погодным условиям благодаря двум факторам" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО

Специалист по уходу за футбольными полями рассказал, как поддерживать идеальное состояние газона в любую погоду
Пеп Гвардиола: "Вратарь "Карабаха" сделал невероятные сейвы"
21 Февраля 10:50
Азербайджанский футбол

Пеп Гвардиола: "Вратарь "Карабаха" сделал невероятные сейвы"

Тренер "Манчестер Сити" отметил игру Матеуша Кохальского

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду
20 Февраля 19:45
Мировой футбол

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду

Кейлор Навас назвал бразильца самым талантливым партнером в карьере