Пеп Гвардиола: "Вратарь "Карабаха" сделал невероятные сейвы"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, говоря о предстоящем матче против "Ньюкасла", выделил игру вратаря "Карабаха" Матеуша Кохальского.

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист подчеркнул выступление голкипера "Карабаха" в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла" (1:6).

"Я смотрел последний матч. Это было действительно впечатляюще. Они вели 5:0 уже к перерыву, счет мог быть и 9:0. Вратарь "Карабаха" сделал три-четыре невероятных сейва. По ритму, темпу и интенсивности это команда Эдди Хау, которую мы помним по периоду, когда они впервые вышли в Лигу чемпионов", - сказал Гвардиола.

Отметим, "Манчестер Сити" сегодня сыграет в гостях с "Ньюкаслом". Матч начнется в 23:59 по бакинскому времени.