22 Февраля 2026
RU

Пеп Гвардиола: "Вратарь "Карабаха" сделал невероятные сейвы"

Азербайджанский футбол
Новости
21 Февраля 2026 10:50
51
Пеп Гвардиола: "Вратарь "Карабаха" сделал невероятные сейвы"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, говоря о предстоящем матче против "Ньюкасла", выделил игру вратаря "Карабаха" Матеуша Кохальского.

Как сообщает İdman.Biz, испанский специалист подчеркнул выступление голкипера "Карабаха" в матче Лиги чемпионов против "Ньюкасла" (1:6).

"Я смотрел последний матч. Это было действительно впечатляюще. Они вели 5:0 уже к перерыву, счет мог быть и 9:0. Вратарь "Карабаха" сделал три-четыре невероятных сейва. По ритму, темпу и интенсивности это команда Эдди Хау, которую мы помним по периоду, когда они впервые вышли в Лигу чемпионов", - сказал Гвардиола.

Отметим, "Манчестер Сити" сегодня сыграет в гостях с "Ньюкаслом". Матч начнется в 23:59 по бакинскому времени.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Новичок "Зиря": "Жил без электричества и боялся за свою жизнь"
21 Февраля 14:58
Азербайджанский футбол

Новичок "Зиря": "Жил без электричества и боялся за свою жизнь"

Эрен Айдын рассказал о переезде в Азербайджан и уходе из Украины
Орхан Юнисов: "Поле в Габале отвечает любым погодным условиям благодаря двум факторам" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО
21 Февраля 13:17
Азербайджанский футбол

Орхан Юнисов: "Поле в Габале отвечает любым погодным условиям благодаря двум факторам" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ + ФОТО

Специалист по уходу за футбольными полями рассказал, как поддерживать идеальное состояние газона в любую погоду
Испанский футбольный клуб приедет в Баку за талантами
21 Февраля 00:58
Азербайджанский футбол

Испанский футбольный клуб приедет в Баку за талантами

Молодые футболисты получат шанс отправиться на просмотр в Европу
Тренер "Габалы": "На тренировках забиваем пенальти, но не в матчах"
20 Февраля 23:29
Азербайджанский футбол

Тренер "Габалы": "На тренировках забиваем пенальти, но не в матчах"

Цхададзе подвел итоги встречи с "Сумгайытом"

Саша Илич недоволен ничьей с "Габалой"
20 Февраля 22:59
Азербайджанский футбол

Саша Илич недоволен ничьей с "Габалой"

Тренер "Сумгайыта" прокомментировал матч 21-го тура
Капитан "Шамахы" ждет в матче с "Имишли" таких же проблем, как у "Карабаха"
20 Февраля 22:45
Азербайджанский футбол

Капитан "Шамахы" ждет в матче с "Имишли" таких же проблем, как у "Карабаха"

Команда готовится к выездному матчу против "Имишли"

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"