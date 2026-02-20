21 Февраля 2026
Тренер "Габалы": "На тренировках забиваем пенальти, но не в матчах"

Азербайджанский футбол
Новости
20 Февраля 2026 23:29
33
Тренер "Габалы": "На тренировках забиваем пенальти, но не в матчах"

Главный тренер "Габалы" Кахабер Цхададзе прокомментировал ничью с "Сумгайытом" (0:0) в 21-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает İdman.Biz.

Специалист отметил высокий темп игры и посетовал на нереализованный пенальти.

"Обе команды показали качественный футбол, на поле была скорость и борьба. Жаль, что мы не реализовали уже третий пенальти в этом сезоне. В футболе такое бывает. На тренировках мы много работаем над этим, но в игре не получается", - заявил Цхададзе.

По его словам, он остался доволен самоотдачей футболистов и уверен, что при таком подходе команда сможет набрать больше очков.

