Саша Илич недоволен ничьей с "Габалой"

Главный тренер "Сумгайыта" Саша Илич остался недоволен результатом матча против "Габалы" (0:0) в 21-м туре Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу, сообщает İdman.Biz.

Специалист отметил, что команда неплохо начала встречу, но не сумела реализовать свои моменты.

"Первые 20 минут мы играли хорошо. Во втором тайме пытались улучшить игру, однако допустили ряд ошибок. У нас были эпизоды, но мы ими не воспользовались. Хотя заработали одно очко, я не считаю это удовлетворительным результатом", - заявил Илич.